Das sagt Altach Coach Miro Klose vor dem Spiel in Hartberg

Die Pressekonferenz von SCR Altach vor dem Saisonauftakt in der Steiermark Live auf VOL.at

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

1.Spieltag (22./23./24. Juli)

FC RB Salzburg – FK Austria Wien Freitag, 20.30 Uhr; LASK Linz – SK Austria Klagenfurt Samstag 17 Uhr; Wolfsberger AC – SK Sturm Graz Samstag 19.30 Uhr; SC Austria Lustenau – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr, TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – SV Ried Sonntag 17 Uhr;

TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag, 24.07.2022, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg

Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen 10 Spiele gegen den SCR Altach (5S 4U) – am 31. Juli 2021 in der Profertil Arena mit 1:2.

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den vergangenen drei Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – erstmals gegen ein Team in der Bundesliga.

Der TSV Hartberg gewann am 29. Spieltag der Vorsaison mit 4:0 gegen den SCR Altach und feierte dadurch in der Bundesliga den höchsten Sieg in der Klubhistorie der Oststeirer.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga die letzten zwei Spiele der vergangenen Saison und rettete sich damit vor dem Abstieg. Es war das einzige Mal, dass die Vorarlberger in der Vorsaison zwei BL-Siege in Folge holte – drei Bundesliga-Siege in Serie gab es zuletzt im Dezember 2019.