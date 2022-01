Das sagen Vorarlberger zur Impfpflicht ab Februar

Die Corona-Impfpflicht kommt: Der Gesetzesentwurf hat den Gesundheitsausschuss passiert, am Donnerstag wird im Nationalrat abgestimmt. Aber wie stehen die Vorarlberger zur Impfpflicht ab Februar?

Ab Februar soll die Impfpflicht in Österreicht für alle ab 18 in Kraft treten. Ausnahmen wird es geben, aber auch nach einer Eingangsphase auch empfindliche Geldstrafen. Wir haben uns im Bregenzerwald umgehört, was die Leute davon halten.