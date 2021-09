Das Ried mit dem Fahrrad erkunden

Am Sonntag nutzten große und vor allem kleine Radfahrer das Ried, um vom motorisierten Verkehr ungestört einen Ausflug zu machen.

Lustenau Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Sonntag in Lustenau, Dornbirn und Wolfurt zeigte. Wo sonst Autos in schnellem Tempo durch das Ried fahren, durften diesen Sonntag lediglich die Radfahrer die Schönheit des Naherholungsgebietes betrachten. Und das taten sie. Kleine und große Radfahrer kamen der Einladung der Vorarlberger Radlobby nach und testeten, wie es sich anfühlt, das Ried einmal ohne Verkehr genießen zu können.

Als Ansporn für die Kinder stand der Tag ganz unter dem Zeichen der Rad-Ritterspiele. Mit dem Fahrrad durften die Kinder das Fahrrad-Königreich im Lauteracher Ried erobern. An vier Stationen durften kleinere Spiele abgehalten und Stempel für die erfolgreich absolvierten Ritterspiele gesammelt werden. Und damit das ganze Ried komplett ausgekostet werden konnte, verteilten sich die vier Stationen von Lustenau nach Dornbirn bis hin zur Autobahnabfahrt Wolfurt. Die Ritterkinder passierten die Hofsteigstraße und die Zellgasse in Lustenau, ehe sie über die Holzbrücke beim Sender zur Autobahnunterführung Lauterach radelten. Anschließend schlugen sie die lange Straße nach Dornbirn zur Autobahnüberführung in der Höchsterstraße in Dornbirn ein. Ein Weg, den die Ritterkinder normalerweise nur im Auto zurücklegen können. Nachdem alle vier Stationen abgefahren wurden, nahmen die Kinder stolz ein leckeres Eis beim Sender entgegen. „Wir finden das eine super Sache und unterstützen diese Aktion der Radlobby. Gerne haben wir unseren Platz beim Sender zur Verfügung gestellt. Wir versorgen die Radfahrer mit Essen und Getränken“, erklärte Sender-Chef Nik Konstatzky. Am Ende des Tages waren die 700 vorbereiteten Kugeln Eis allesamt aufgegessen. „So einen schönen Tag hatte ich schon lange nicht mehr“, erzählten die Kinder beim Vorbeiradeln. Bvs