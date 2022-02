Das Pre-Play-off ist zum Greifen nahe

Der EC Bregenzerwald feierte zuletzt zwei Siege in der AHL und empfängt nun den Tabellenführer.

Im Heimspiel gegen die Wipptal Broncos war der knappe 3:2-Sieg erst nach dem Penaltyschießen in trockenen Tüchern. Es dauerte bis zur 32. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Julian Zwerger brachte seine Farben mit 1:0 in Front. Die Gäste steckten den Rückstand allerdings gleich weg und elf Zeigerumdrehungen später lautete der Spielstand 1:2, weil die Südtiroler zweimal im Powerplay scorten. Der Ausgleichstreffer durch Philipp Pöschmann (54.) bedeutete eine Verlängerung, in der sich jedoch nichts mehr tat. Richard Schlögl war es schließlich vorbehalten, den entscheidenden Penalty zu verwerten.

Drei Tage danach reisten die Tiger nach Kitzbühel, um den dort ansässigen Adlern die Krallen zu zeigen. Dieses Vorhaben gelang perfekt, am Ende leuchtete ein 2:6 aus Sicht der Hausherren von der Anzeigetafel. Die Partie entwickelte sich beinahe zu einer „One-Man-Show“ von Waltteri Lehtonen. Der Finne steuerte nicht nur drei Treffer (45./Powerplay, 54./Powerplay), 58./empty net), sondern zudem auch noch ebenso viele Assists bei. Die Tiroler gingen zwar mit 1:0 (19.) in Führung, dann war es jedoch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Für die weiteren Tore der Schützlinge von Markus Juurikkala zeichneten Julius Nyqvist (24./Powerplay), Julian Zwerger (36.) sowie Fabian Ranftl (55.) verantwortlich.

Am kommenden Samstag, 26. Februar geht für den EC Bregenzerwald das vorletzte Heimspiel in der Qualifikationsrunde über die Bühne. Kapitän Felix Vonbun & Co. empfangen ab 19.30 Uhr den Tabellenersten, die Red Bull Hockey Juniors, die mit einer Partie weniger einen Zähler vor den Wäldern liegen. Im direkten Saisonvergleich der bisherigen Begegnungen haben die Salzburger mit 2:1 ihre Nasen vorne. Mit dem – inklusive der beiden Finalpartien um die Österreichische Meisterschaft gegen den EHC Lustenau – fünften Sieg in Serie wäre der Einzug in das Pre-Play-off so gut wie geebnet. Valcome.tv überträgt wieder live.