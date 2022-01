Das passiert mit infizierten Urlaubern in Vorarlberg

Insbesondere in den Skigebieten schwillt die fünfte Corona-Welle durch Omikron stark an. In Vorarlberg ist die Frage der Quarantäne-Quartiere nach einem Stufenplan geregelt.

Infizierte Gäste bleiben meist in Hotels

In Vorarlberg ist diese Frage nach einem Stufenplan geregelt. Nach Möglichkeit verbleiben betroffene Gäste in ihrer Unterkunft, erklärten auf APA-Anfrage Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP) und Tourismusdirektor Christian Schützinger. Falls die Absonderung außerhalb der Unterkunft erfolgen muss, werden die Gäste möglichst in der Nähe - in derselben Region - untergebracht. Falls auch diese Kapazitäten nicht ausreichen sollten, wird in die Talschaften Rheintal und Walgau ausgewichen. "Dort gibt es etwa Hotels, die kontaktlos zu betreten sind. Auch ist die Versorgung dort gut möglich", sagte Schützinger. Bisher sei die Situation gut zu meistern, die Unterbringung in einer anderen Region sei noch nicht notwendig geworden. Über die Weihnachts- und Silvestertage hätten lediglich drei Urlauber aus ihrer Unterkunft ausziehen und in der Nachbarschaft untergebracht werden müssen.