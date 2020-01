Das Montafon wird auf der Piste zum Laufsteg der Mode

In der Lederhosen und im Dirndl wird das neue Skievent in der Silvretta ausgetragen.

Neues Eventformat: Skifahrerinnen & Trachtenfans aufgepasst! In die Dirndl und Lederhosen, fertig, los!

Am 28. März 2020 wird die Silvretta Montafon zum Laufsteg alpenländischer Trachtenmode und es werden in der Tracht die Ski angeschnallt. Kein Wettlauf gegen die Zeit und kein Streben nach der besten Linie, aber die Tracht ist Pflicht. Hütten- und Genussrallye, Produkttests, Gaudi Race und Aprés Ski Party warten dabei auf 500 Dirndl- und Lederhosen- TrägerInnen.

„Wir freuen uns, die Dirndl Ski Gaudi mit einem neuen Konzept zu veranstalten und mit der Silvretta Montafon haben wir den perfekten Partner gefunden. Die Startplätze sind limitiert und das Konzept überrascht mit vielen neuen Highlights und jede Menge Gaudi.“ so Verena Eugster & Patricia Zupan, Veranstalterin und Geschäftsführerin W3 Marketing Gmbh.

Möchten SkifahrerInnen auf der Skipiste auffallen, so ist die Dirndl Ski Gaudi am 28. März 2020 wohl die beste Möglichkeit. Rund 500 TrachtenträgerInnen werden gemeinsam bei der ersten Auflage des neuen Dirndl Ski Gaudi Konzepts am Start sein und im Skigebiet Silvretta Montafon auch bei den Tagesskigästen für Aufmerksamkeit sorgen.