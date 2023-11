Das Mitteldrittel war vom Feinsten

Ersatzgeschwächte Kitzbühler unterliegen Bregenzerwald deutlich

Der EC Bregenzerwald feierte einen deutlichen 7:3-Auswärtssieg beim EC Kitzbühel und feierte somit den zweiten Sieg am Stück. Für die Adler, die auf einige Spieler verzichten mussten, war es hingegen die zweite Niederlage in Folge. Das Hinspiel konnte Bregenzerwald nur knapp mit 3:2 gewinnen. Am Donnerstag war Roberts Lipsbergs mit zwei Treffern und zwei Assists Spieler der Partie. Gleich fünf der sieben Tore erzielten die Wälder im Mitteldrittel. Noch vor Spielbeginn gab Kitzbühel die Verpflichtung des slowenischen Nationalteamspielers Matic Podlipnik bekannt, der den verletzten Jimi Kuronen ersetzt. Der Slowene stand zuletzt bei den BEMER Pioneers Vorarlberg in der Ice Hockey League unter Vertrag und gab bereits am Donnerstag sein Debüt für die Adler. Der 31-jährige war auch prompt an allen drei Treffern beteiligt, zwei Mal davon mit einem „Primary Assist“.