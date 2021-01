Das Minus bei den aktiven Coronafällen bleibt

Am Montag kamen laut Dashboard des Landes 80 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 115 Personen wieder genesen.

Stand Montag 16 Uhr: Mit Stand Montagnachmittag waren in Vorarlberg 1.063 Menschen mit dem Virus infiziert - um 37 weniger als noch 16 Stunden zuvor.

Todesopfer gab es am Montag zwei zu beklagen, in Vorarlberg sind damit seit Ausbruch der Corona-Pandemie 231 Personen am oder mit dem Virus verstorben.