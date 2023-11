Das Messestadion bleibt für die Wälder eine Festung

In der 35. Minute nahm Henri Auvinen den Schuss von Rechtsaußen aus, dieser traf den am langen Pfosten lauernden Philip Metzler, von dem aus die Scheibe ins Tor sprang. (Individualsponsor BEO Projekt GmbH gratuliert seinem Spieler.) Kurz darauf landete das Spielgerät nach einem gewonnenen Offensivanspiel der Hausherren an der blauen Linie bei Aron Summer, dessen Schuss von Richard Schlögl unhaltbar für Michael Sicher unter die Querlatte abgefälscht wurde. (36. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) 54 Sekunden später musste der rot-weiße Keeper erneut hinter sich greifen: Henri Auvinien nahm den Handgelenksschuss von der blauen Linie aus, dieser wurde auf dem Weg zum Tor noch abgelenkt und schlug in der kurzen Ecke ein. (37. Individualsponsor Offsetdruckerei Schwarzach gratuliert seinem Spieler.) Den Schlusspunkt des fulminanten Mittelabschnitts setzten die Wälder im Powerplay: Daniil Kulintsev bediente am linken Flügel Roberts Lipsbergs, dessen Wristshot kurz darauf in den Maschen zappelte. (38. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Im nächsten Überzahlspiel präsentieren sich die Hausherren effizient. Leon Lamereiner saß gerade einmal 7 Sekunden in der Strafbank, als Erik Embrich per Handgelenkschuss einnetzte. (47. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Das zweite Tor der Klagenfurter in der 56. Minute durch Kapitän Sunitsch war schließlich nur noch Ergebniskosmetik, der EC Bregenzerwald gewann ungefährdet mit 7:2. Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht, bereits morgen Sonntag erwartet das Team von Jussi Tupamäki mit dem Auswärtsspiel in Ritten der nächste Gradmesser.