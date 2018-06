Das Leben von Alwin Lehner: Unternehmer und Familienmensch

Alpla trauert um Gründer Alwin Lehner. Der Industriepionier gründete 1955 ein Unternehmen, dass mittlerweile 19.300 Beschäftigte zählt und 3,4 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.

Alwin Lehner wurde am 16. Februar 1932 in Bregenz geboren. Er besuchte die Volksschule in Hard, anschließend wechselte er auf die Hauptschule Bregenz. Nach seiner Schullaufbahn begann er eine Lehre als Maschinenbauer in Hard. 1955 gründete er Alpla – als Alpenplastik Lehner Alwin OHG in Hard. Gemeinsam mit seinem Bruder Helmut baute er die Alpla-Werke zu einem international führenden Kunststoffkonzern auf.