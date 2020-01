Das Leben ist zu kurz für irgendwann

Rankweilerin Reingard Wöß schrieb in den letzten fünf Jahren neun eigene Bücher und erhielten große Anerkennung

RANKWEIL. Die Rankweilerin Reingard Wöß (60) hat unter dem Namen Lotte R. Wöss bereits neun Bücher veröffentlicht, sowie bei sechs unterschiedlichen Anthologien mitgewirkt. Die Hobby-Buchautorin lebt nach dem Motto viel Erfreuliches in die Freizeit zu packen und Belastendes so weit wie möglich auszuklammern. Schreiben ist für sie ein Abtauchen aus dem Alltag in ihre eigene Welt. Schon als Schülerin kritzelte und dichtete sie mit Vorliebe, arbeitete an einer Schülerzeitung mit – jetzt im reiferen Alter fand Reingard Wöß verstärkt zum Schreiben zurück. Es entstanden insgesamt acht Liebesromane, die jedoch nicht unbedingt leicht verdaulich sind.

„Ich habe Probleme hineingepackt, die mir wichtig erschienen. So beschäftigte ich mit beispielsweise mit den Themen Autismus, Missbrauch, Tod und Folgen liebloser Erziehung – dabei geht es mir um das hinterher, die Aufarbeitung. Wobei man immer bedenken muss, dass es keine Universallösungen gibt, denn jeder Mensch ist anders, sondern lediglich um die Erkenntnis, dass man daran arbeiten kann“, sagt die Rankweilerin.

Ihre ersten Bücher erschienen im Self-Publishing, die letzten wurden vom Telegonos Verlag herausgebracht. „Es hat Vor- und Nachteile, einen Verlag zu haben“, sagt sie. „Junge Autorinnen, die sich im Internet auskennen, ihre Covers selbst designen und zusätzlich im Marketing fit sind, verkaufen auch als SPler gut. Ich bin erleichtert, jetzt einen Verlag zu haben, der mir das abnimmt.“

2019 erschien ihr erster Kriminalroman „Kaltblütige Abrechnung“ und der Vorarlberger Verlag Edition V brachte ihn im Herbst als Taschenbuch heraus. Es ist bisher das erfolgreichste Buch der Autorin, mit etwa 7000 Downloads wurde er jetzt auch ins Amazon Prime Programm aufgenommen. Die Autorin ist Mitglied bei den Österreichischen Krimiautoren, beim Syndikat und bei den Mörderischen Schwestern. Im Dezember 2019 kam die Kurzgeschichtensammlung “Der Mörder war immer der Weihnachtsmann“ heraus, einige Geschichten wurden im Wiener Kriminalitäten Theater in Szene gesetzt, darunter war auch die Geschichte „Dorli von Wöss“. „Es war ein tolles Gefühl, die eigenen Worte auf der Bühne von einem professionellen Schauspieler zu hören“, erinnert sie sich.

Momentan schreibt Reingard Wöß am zweiten Kriminalroman mit dem schrulligen Chefinspektor Wakolbinger und seiner Assistentin Panzenböck, die wegen ihres jugendlichen Aussehens oft unterschätzt wird. Es soll im Sommer 2020 erscheinen. Da sie noch berufstätig ist (sie arbeitet in der Ordination ihres Mannes Rainer) bleibt ihr nicht massig Zeit zum Schreiben. So dauert es schon ein paar Monate, bis ein Buch wirklich fertig ist. Ein professionelles Lektorat ist ein absolutes Muss.

„Unglaublich, wie viele Fehler man übersieht“, lacht sie. „Ich musste auch einiges an Handwerk lernen, habe Autorenworkshops besucht, mich Communitys angeschlossen und konnte mich auf diese Weise entscheidend verbessern. Am meisten jedoch profitierte ich von meinen beiden wundervollen Lektoren Michael Lohmann und Elsa Rieger. Als Neuling muss man Verbesserungen annehmen können, mir half jede Kritik immer enorm, auch wenn es im ersten Moment natürlich wehtut.“

Ihr Mann Rainer hat sie von Anfang an unterstützt, erzählt sie weiter. „Er hat sich niemals über mich lustig gemacht und liest alle meine Bücher. Sogar die Liebesgeschichten.“

Besonders stolz ist die Rankweilerin, dass sie zum Krimifestival nach Graz eingeladen wurde. Sie wird dort im März 2020 lesen. „Ich war total von den Socken, als der bekannte Buchautor Robert Preis mich angeschrieben hat. Jetzt freue ich mich riesig darauf, auch andere namhafte Autoren und Autorinnen kennen zu lernen“

Größter Wunsch

„Wenn einmal eins meiner Bücher verfilmt würde, das wäre ein Hit. So als Landkrimi im ORF – das wäre so eine Fantasievorstellung von mir. Auch einen Wunschregisseur hätte ich schon: Hans Weingarten, dessen Arbeit ich sehr bewundere. Zum Glück darf man sich ja im Traum alles wünschen“

Im vergangenen Jahr hatte Reingard Wöß mehrere Lesungen, beispielsweise das Read and Eat im Wirtshaus Hörnlingen zusammen mit Guntram Zoppel und eine Lesung in der Bücherei Sulz-Röthis. Sie hält gerne Lesungen ab, denn sie liebt den Kontakt zu den Leser/innen und das hautnahe Feedback, daher freut sie sich über jede Einladung.

Lieblingsbuch

„Zwei Seelen für immer“ – diese Geschichte hat mich emotional beim Schreiben selbst an meine Grenzen gebracht. Es geht um eine junge Frau, die jahrelang gefangen gehalten wurde und sich nun ins Leben zurückkämpft. Und natürlich um eine unendliche Liebe. Aber im Grunde genommen liegt mir jedes meiner Bücher am Herzen.“

Ideen hat sie noch viele. So arbeitet sie beispielsweise bereits mit drei anderen österreichischen Autorinnen an einem gemeinsamen Weihnachtsprojekt. Es geht um die Liebe. Mehr darf sie vorerst nicht ausplaudern, aber sie rät allen, die gerne schreiben wollen, unbedingt damit anzufangen. „Das Leben ist zu kurz für irgendwann“, sagt Wöß. „Was man machen möchte, sollte man tun und nicht verschieben.“

Fünfundzwanzig Jahre war sie aktiv als Trainerin von jungen Kunstturnern bei der Turnerschaft Rankweil tätig, die erfolgreich in Österreich und im Ausland bei Wettkämpfen starteten. Außerdem war sie Mitbegründerin des Breitensport-Turnprogrammes Turn10, das mittlerweile nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in großen Teilen Deutschlands als Wettkampfprogramm anerkannt ist. Für ihr Engagement wurde sie mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Vorarlberger Turnerschaft sowie dem Vereinsehrenzeichen der Gemeinde Rankweil ausgezeichnet und wurde auch zum Ehrenmitglied der TS Rankweil ernannt. Aus gesundheitlichen Gründen musste sich Reingard Wöß 2014 von ihrer Trainertätigkeit zurückziehen und widmet sich nun ihrer zweiten Leidenschaft, dem Schreiben. VN-TK

Bücherliste von der Rankweilerin Reingard Wöß:

2019: Kaltblütige Abrechnung (Edition V) – Krimithriller

2019: Veilchen küsst Distelprinz – Liebesroman

2018: (K)ein Frauenheld für immer - Liebesroman

2018: Ein Wiedersehen für immer – (Telegonos Verlag) – Liebesroman

2017: Zwei Seelen für immer - (Telegonos Verlag) – Liebesroman

2017: Mit Fingerspitzen für immer - (Telegonos Verlag) – Liebesroman

2016: Hochzeitskuss mit Folgen – Liebesroman

2016: Von wegen verhext – Weihnachtsmärchen