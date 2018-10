"Das Leben ist eine Spielwiese"

Schicksalsschlag, privates Glück, Erfolg in Beruf und Sport, und jetzt auch Politik: das erfüllte Leben der Heike Eder.

Ihr gehörten damals, an den Tagen nach dem 28. November 2006, alle Sympathien, alles Hoffen und Bangen zahlreicher Vorarlberger. Doch die damals 18-jährige Batschunser Skirennfahrerin Heike Türtscher hatte nach einem furchtbaren Trainingssturz in Obergurgl kein Glück. Schon bald nach ihrer Einlieferung in die Spezialklinik Murnau war klar: Der Teenager würde für immer querschnittsgelähmt bleiben. Als die VN Heike Türtscher an einem Februartag des neuen Jahres in Murnau besuchten, trafen wir ein strahlend lächelndes Mädchen an. Keine Spur von Verzweiflung und Verzagen. Ein junger Mensch, der positiv in seine Zukunft blickte.