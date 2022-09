Das Leben der Queen in Bildern

Die Queen in Bildern - Vom Anfang bis zum Ende.

Die Eltern von Queen Elizabeth II. waren Prinz Albert, später König George VI. und Herzogin Elizabeth (Früher Elizabeth Bowes-Lyon, später Queen Elizabeth).



Hochzeit am 26.April 1923 ©AP

Queen Mother Elizabeth im Jahr 1948 ©AP

1926: Geburt von Elizabeth II.

Elizabeth wurde am 21. April 2926 per Kaiserschnitt im Haus ihres Großvaters, an der 17. Bruton Street im Londoner Stadtteil Mayfair, geboren.



Jahre 1926-1929



© AP

Familienbild aus dem Jahr 1937 mit Mutter,Vater und Schwester Margaret ©AP

Zweiter Weltkrieg

Wie viele andere in ihrer Generation prägte der Zweite Weltkrieg das Leben der jungen Elizabeth. Im Jahre 1940 im Alter von 14 Jahren verlas Elizabeth ihre erste Radioansprache, um Kindern Mut zu machen, die im Krieg zu ihrer Sicherheit aufs Land oder ins Ausland gebracht worden waren. "Wir Kinder sind zu Hause voller Frohsinn und Mut", sagte die Teenagerin mit fester Stimme ins Mikrofon. "Wir versuchen, alles Mögliche zu tun, um unseren furchtlosen Soldaten, Matrosen und Luftwaffenpiloten zu helfen. Und wir versuchen auch, unseren eigenen Anteil an der Gefahr und Trauer des Krieges zu tragen. Wir wissen, alle von uns, dass am Ende alles gut werden wird."





© AP

Nachdem Elizabeth ihre Eltern monatelang angebettelt hatte, ihren eigenen Beitrag zum Kriegseinsatz leisten zu können, gaben sie 1945 nach. Aus der Prinzessin wurde eine Kfz-Mechanikerin im Auxiliary Territorial Service, der Frauenabteilung des britischen Heeres. Mit Eifer lernte sie Autofahren und schwere Fahrzeuge zu warten.

Die Jahre 1939-1945



© AP

Hochzeit im Jahr 1947

1947 heiratete Elizabeth den Marineoffizier Philip Mountbatten, den Prinzen von Griechenland und Dänemark in der Westminsterabtei in London. Erstmals begegnet waren sie sich 1939, als sie 13 und er 18 Jahre alt war. Im Nachkriegs-Großbritannien war Sparsamkeit angesagt, vieles war Mangelware. Auch am Tag der Hochzeit wurden die Straßen eher spärlich dekoriert, ein Feiertag wurde auch nicht ausgerufen. Immerhin bekam die Braut 100 zusätzliche Rationsgutscheine für ihre Mitgift.

Hochzeit im Jahr 1947







© AP/AFP

1948: Geburt von König Charles

Sohn Charles, der langjährige Thronfolger und jetzige König, wird geboren. Am 15. August 1950 wird Elizabeths zweites Kind und ihre einzige Tochter, Anne, geboren.

1960-1964: Dritten und Viertes Kind

Am 19. Februar 1960 wird Elizabeths drittes Kind, Andrew, geboren. Im Jahr 1964 kommt ihr viertes Kind, Edward, zur Welt.

















© AP

Der Tod des Vaters und der Weg ...

Elizabeth und Philip lebten eine Weile auf Malta, wo er stationiert war. Doch im Februar 1952 ging ihr Vater George VI. zu Bett und wachte nicht wieder auf. Der seit langem kranke König wurde nur 56 Jahre alt.

Elizabeth hielt sich in Kenia auf, als man ihr eröffnete, dass sie nun Queen sei. "In gewisser Hinsicht hatte ich keine Lehrzeit", sagte die Königin 1992 in einer BBC-Dokumentation, in der sie einen jener seltenen Einblicke in ihre Emotionen gewährte. "Mein Vater starb viel zu jung, und so war das alles eine sehr plötzliche Übernahme und ein Bemühen, den Job so gut zu machen, wie man konnte."



... zur Königin

Mehr als ein Jahr später, im Juni 1953, wurde sie zur neuen Königin gekrönt. Millionen verfolgten das Spektakel am Fernseher, dem damals noch neuen Massenmedium. Winston Churchill, damals in seiner zweiten Amtszeit als Premierminister, ätzte in einer ersten Reaktion auf den Tod von George VI., dass die Nachfolgerin doch nur ein Kind sei. Doch binnen weniger Tage hatte die junge Monarchin den Skeptiker für sich eingenommen. Aus Churchill wurde ein glühender Bewunderer von Elizabeth II.















u003cpu003eBritain Jubileeu003c/pu003en

1977: Silbernes Thronjubiläum

Elizabeth feiert nach 25 Jahren als britische Königin ihr Silbernes Thronjubiläum.









© AP

1997: Diana's Tod

Prinzessin Diana kommt bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Nach langem Schweigen und auf großen öffentlichen Druck hin äußert sich schließlich auch die Queen in einer Rede zum Tod ihrer einstigen Schwiegertochter















© AP

2002: Goldenes Thronjubiläum



Elizabeth feiert nach 50 Jahren als britische Königin ihr Goldenes Thronjubiläum. Im gleichen Jahr sterben aber auch ihre Mutter und ihre Schwester Margaret

2012: Diamantenes Thronjubiläum

Elizabeth feiert nach 60 Jahren ihr Diamantenes Thronjubiläum







© AFP

2022: Platinjubiläum

Am 6. Februar 2022 feiert sie als erste britische Regentin ein Platinjubiläum auf dem Thron. Seit 70 Jahren ist sie Königin

Die letzten Bilder

Fotografin Jane Barlow hat am vergangenen Dienstag die letzten offiziellen Fotos von Königin Elizabeth II. gemacht. Anlass für den Fototermin war der Besuch der konservativen Politikerin Liz Truss, die von der Queen formell mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, nachdem Boris Johnson den Posten wegen zahlreicher Skandale vorzeitig geräumt hatte.

Der letzte Fototermin der Queen



© Jane Barlow / POOL / AFP