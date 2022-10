Das ist laut Wissenschaftlern die schönste Frau der Welt

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Wissenschaftler haben nun aber berechnet, welche Promi-Dame die schönste sein soll.

Die Top Ten

Laut einem Artikel von "The Sun", in dem die Ergebnisse des britische Schön­heits­chi­r­urgs Dr. Julian De Silva präsentiert wurden, finden sich zudem Popstar Ariana Grande (29), Sängerin Taylor Swift (32), Model Jourdan Dunn (32), Reality-TV-Queen Kim Kardashian (41), Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone (36) sowie "Squid Game"-Schauspielerin HoYeon Jung (28) unter den zehn schönsten Frauen der Welt.

Der schönste Mann

Der schönste Promi-Mann der Welt ist den Berechnungen zufolge übrigens Robert Pattinson (36) mit 92,15 Prozent. Platz zwei geht an "The Witcher"-Star Henry Cavill (39), Platz drei an Bradley Cooper (47) und der vierte Platz an Brad Pitt (58).