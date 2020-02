Das ist Greta Thunbergs kleine Schwester

Ähnlichkeiten zwischen den Schwestern nicht zu übersehen - Psychische Erkrankungen auch bei Beata Ernman: "Ich dachte, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt", so die 14-Jährige.

Was Beata Ernman mit ihrer Stimme anstellt, können mit 14 nicht viele. Ihr Gesangstalent stellt sie in Stockholm bald als junge Edith Piaf unter Beweis - an der Seite ihrer als Opernsängerin bekannten Mutter. Ach so, Beatas Schwester kennt man auch: Greta Thunberg.

Greta Thunbergs kleine Schwester

Am 19. September feiert das Musical "Forever Piaf" Premiere in einem Theaterhaus in Stockholm. In der Hauptrolle: Beata Ernman. Bis Ende November ist Greta Thunbergs kleine Schwester dann als junge Edith Piaf zu sehen und zu hören - an der Seite ihrer Mutter, die die ältere Version der Piaf verkörpern wird. "So lange ich zurückdenken kann, habe ich getanzt und gesungen", wird Beata Ernman in einer Mitteilung zum Musical zitiert. Die Musik von Edith Piaf habe ihre Kindheit begleitet, so Ernman. "Dass ich ihre unsterbliche Musik aufführen darf, ist ein Traum, der in Erfüllung geht."