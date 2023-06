Das ist die neue Mangold-Filiale im Bregenzerwald

Seit Freitag gibt es im Bregenzerwald eine neue Mangold-Filiale. VOL.AT war bei der Eröffnung vor Ort und hat sie sich angeschaut.

Für die Bäckerei ist es die erste Filiale im Bregenzerwald. Bereits am Vormittag war der neue Standort gut besucht.

Die neue Mangold-Filiale im Bregenzerwald. ©VOL.AT/Mayer

Erste Filiale im Would

Der neue Wälder Mangold liegt direkt beim Bersbucher Kreisverkehr an der L200. Es gab bereits einen Standort in Langen bei Bregenz, diese Gemeinde wird aber nur in mancher Hinsicht zum Bregenzerwald gezählt und gehört eigentlich zum Rheintal.

self all Open preferences.

Am Freitagvormittag eröffnet der neue Standort in Andelsbuch Bersbuch. ©VOL.AT/Mayer

Einige Kunden frühstückten bereits im sonnigen Gastgarten. ©VOL.AT/Mayer

"Eine Drehscheibe hier im Bregenzerwald"

"Wir haben eine Riesenfreude. Es läuft gut an", meint Geschäftsführerin Monika Haag gegenüber VOL.AT. Die neue Filiale ist laut der Chefin ideal gelegen. Man werde auch von den Kunden gut begrüßt. "Das ist schon die Drehscheibe hier im Bregenzerwald", so Haag. Von Egg, Schwarzenberg und vom hinteren Bregenzerwald aus sei man gut erreichbar. Bereits in der Früh seien viele Handwerker und Interessierte vorbeigekommen.

Monika Haag (links im Bild) mit den Mitarbeitern der Filiale. ©VOL.AT/Mayer

Auch drinnen gibt es gemütliche Sitzecken. ©VOL.AT/Mayer

Auf der Galerie gibt es viel Platz. ©VOL.AT/Mayer

Der Blick von der Galerie in die Bäckerei. ©VOL.AT/Mayer

Direkt am Radweg

Auch die Lage direkt am Radweg ist super. Biker, Radler und Spaziergänger kommen direkt an der Bäckerei vorbei. Im selben Gebäude ist auch das Lokal "Ziegler" untergebracht. "Ich bin der Meinung, immer wenn ein bisschen eine Verdichtung entsteht und verschiedene Sachen angeboten werden, ist das immer für jeden ein Vorteil", meint die Haag dazu. Man könne sich gegenseitig helfen und Synergien entwickeln.

Vom Radweg aus ist die Bäckerei mit Café gut erreichbar. ©VOL.AT/Mayer

Auch fertige Brötchen und Snacks gibts. ©VOL.AT/Mayer

Frisches Brot auch an Sonn- und Feiertagen

Es gibt das gewohnte Sortiment von Mangold von Brötchen über Kleingebäck bis hin zu fertigen Snacks. Diese können direkt in der Bäckerei mit Café, im Gastgarten direkt am Radweg oder zu Hause genossen werden. Nicht nur unter der Woche, sondern auch an Sonn- und Feiertagen hat die Bäckerei geöffnet: "Öffnungszeiten 'wie am Land dussa', wie die Wälder so schön sagen", meint Haag.

Monika Haag im Gespräch

self all Open preferences.

Mit der neuen Filiale werden auch Arbeitsplätze geschaffen. "Mitarbeiter haben wir noch zu wenig", verdeutlicht Monika Haag gegenüber VOL.AT. "Die kommen von da, aber im Moment helfen wir uns noch von draußen aus." Auch Schüler, die am Wochenende mithelfe, werden noch gesucht. "Jeder, der eine Arbeit sucht und gerne beim Mangold arbeitet, ist herzlich willkommen", gibt die Chefin zu verstehen.

Zur Eröffnung gibt es übrigens ein spezielles Angebot: minus 25 Prozent auf alles. Die Aktion gilt am 9. und 10. Juni, solange der Vorrat reicht.

self all Open preferences.