Das ist das neue SPÖ-Konzept für die Vermögenssteuer

Die SPÖ hat am Mittwoch in einem Parteivorstand ihr Konzept für eine höhere Vermögensbesteuerung beschlossen.

Haus bis zu 2,5 Millionen steuerfrei vererbbar

Steuersätze zwischen 0,5 und 2 %

Beschluss am 11.11.2023

Beschlossen werden soll das Konzept neben diversen anderen Anträgen unter anderem zur Änderung der Statuten bei einem ordentlichen Parteitag, der zu Faschingsbeginn (11.11.) über zwei Tage verteilt in der Grazer Messe in Szene gehen soll. Dort soll Babler auch schon zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl gekürt werden. Da man in Graz zwar die Liste für die EU-Wahl beschließt, nicht jedoch die für die kommende Nationalratswahl, wird es 2024 noch einen Bundesparteirat geben. Ob bei der EU-Wahl noch einmal Andreas Schieder an der Spitze ran darf, wie das die Wiener Landesgruppe gerne hätte, oder die Gewerkschafterin Evelyn Regner, ihres Zeichens Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, dürfte im Oktober in einem Vorstand vorentschieden werden.