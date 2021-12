Das ist das neue Covid-19-Behandlungszentrum im Messequartier Dornbirn

Ab sofort gibt es in Vorarlberg ein neues Behandlungszentrum für Corona-Erkrankte. VOL.AT war vor Ort und sprach mit Dr. Robert Spiegel über die Antikörpertherapie.

In der Halle 5 im Dornbirner Messequartier wurde ein neues Covid-19-Behandlungszentrum eingerichtet. Dieses ist ab sofort in Betrieb. Es ist für infizierte Personen in einem frühen Erkrankungsstadium, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, gedacht. "Wir haben uns entschieden, das als Ambulanz zu führen außerhalb des Krankenhauses, einfach, weil die jetzt kommende Omikron-Variante hoch ansteckend ist", verdeutlicht Dr. Robert Spiegel, Covid-Beauftragter der Ärztekammer Vorarlberg. Schon Mittwochmittag wäre man bereit für erste Behandlungen gewesen, wie Spiegel gegenüber VOL.AT bestätigte.