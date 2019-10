Das Hofsteigderby erhält einen zusätzlichen Zündstoff

Neues Trainergespann Späth und Schnepf in Lauterach gibt gegen Wolfurt ihr Debüt, alle drei Coaches sind aus Deutschland

Im Livespiel am 13. Spieltag der VN.at Eliteliga Vorarlberg nehmen die beiden Deutschen Alexander Späth (42) und Simon Schnepf (43) im prestigeträchtigen Revierderby zwischen den Nachbarn Lauterach und Wolfurt erstmals auf der Lauteracher Betreuerbank Platz und wollen einen Einstand nach Maß feiern. „Das Kennenlernen der Mannschaft stand in den nur drei Trainingseinheiten an oberster Stelle. Wir haben versucht in Einzelgesprächen die vorhandene Verunsicherung aus den Köpfen zu bringen und allen Kaderspielern ihre Qualität zu verinnerlichen. In so kurzer Zeit kann man nicht viel verändern, jeder Spieler ist gefordert auch Verantwortung zu übernehmen. Es sind Kleinigkeiten, welche die Negativserie unnötig verlängert haben. Es fehlt aber auch das nötige Glück in vielen Situationen“, sagt Lauterach-Neocoach Simon Schnepf. Der 43-jährige ehemalige Hard-Kicker spricht von großem Potenzial in seiner neuen Mannschaft und einer gesunden Mischung von Routiniers und jungen Eigenbauspielern. Vor allem die Abwehrreihe gilt es laut Schnepf zu stabilisieren, dort muss man den Hebel ansetzen. Im Hofsteigderby muss Lauterach auf Kapitän Christoph Fleisch wegen einer schmerzhaften Schulterverletzung (Bändereinriss) und Sebastian Beer (Knie) verzichten. „Die jungen Spieler müssen über sich hinauswachsen und ihr ganzes Können auf den Platz bringen. Die Null muss am Ende stehen und über Konter gilt es zum Erfolg zu kommen“, kennt Simon Schnepf das Erfolgsrezept.