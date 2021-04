Das Herz wird nicht dement

Ein Dank an pflegende Angehörige am Sonntagmorgen

Mitten im Lockdown 2020 wurden an die 300 pflegende Angehörige mit einem Frühstücksgruß der Aktion Demenz beliefert – eine Geste der Dankbarkeit für die wertvolle und unbezahlbare Arbeit, die täglich zu Hause geleistet wird. Am 24. und 25. April war es wieder so weit, diesmal in weiteren Gemeinden und Regionen. Auch der Sozialsprengel Leiblachtal war am Sonntagmorgen unterwegs und überbrachte persönlich den Dank an über 25 Haushalte. Sophie Fend, Rosi Flatz, Sabine Moosbrugger und Barbara Ritschel holten am Sonntag früh frische Brötchen und verteilten den Frühstücksgruß Corona-konform in den Leiblachtalgemeinden. Überall wurden sie in den Familien, die informiert waren, herzlichst empfangen. Eigentlich hätte dieser Sonntagmorgen vielmehr Stunden haben sollen, da oft die Überbringerinnen zum familiären Frühstück eingeladen worden wären. Sophie, Rosie, Sabine und Barbara waren bemüht, dass alle Brötchen noch warm bei den Familien ankommen, darum wurde der gemeinsame Kaffee verschoben und eifrig die Frühstücksrunden gedreht.