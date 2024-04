Das Herz wird nicht dement – Aktion Demenz

Frühstücksaktion 2024 in den Leiblachtalgemeinden

Am 21.04.2024 war schon früh einiges los beim Standort des Sozialsprengel Leiblachtal im geistlichen Zentrum am Ruggbach. Bereits ab 7 Uhr waren fleißige Helfer/innen an der Arbeit und richteten Frühstückstaschen mit frischem Gebäck her, beklebten diese mit Adressen und teilte die Ausfahrtsrouten auf. Auch dieses Jahr beteiligte sich der Sozialsprengel Leiblachtal bei der großen Aktion „Das Herz wird nicht dement“. Dabei wird den pflegenden Angehörigen und Zugehörigen ein Dank für ihre unbezahlbare Arbeit überbracht und ihr Einsatz gewürdigt. Nach einer Anmeldung wurden die Haushalte am Sonntagmorgen angefahren und es wurden gut gefüllte Frühstückstaschen überreicht. Überall wurden die „Ausfahrer/innen“ herzlichst empfangen und die Familien und Unterstützer konnten ein gemeinsames Frühstück mit frischen Brötchen genießen. Im Leiblachtal konnte so in den Gemeinden Lochau, Hörbranz, Eichenberg, Möggers und Hohenweiler bei 43 Familien und über 130 Personen der Frühstücksgruß und der große Dank und die wohlverdiente Annerkennung übergeben werden. Ihre Frühaufsteher/innenqualitäten und ihre Wetterfestigkeit im Leiblachtal bewiesen an diesem Sonntagmorgen Sabine Moosbrugger vom Sozialsprengel Leilachtal, Zivildiener Mateo und die ehrenamtlichen Helfer Friederike und Manfred. Sie setzten engagiert den frühen Vormittag für die wichtige Aktion ein. Sabine und ihr Team betonten, dass der Dank und der Respekt allen pflegenden Menschen gebührt, egal ob die Person an Demenz oder einer anderen Krankheit leidet. Nur durch diese Unterstützung, die Hilfe und das „Miteinander Leben“ können viele Menschen lange zu Hause in ihren gewohnten Umgebungen bleiben.