Das hat die NASA auf anderen Planeten entdeckt

Unendliche Weiten: Kaum zu glauben, was die NASA auf anderen Planeten gefunden hat.

Indes ist am Sonntag ein "Dragon"-Raumfrachter mit Verpflegungsnachschub für die Astronauten und Materialien für rund 250 wissenschaftliche Experimente an Bord ian der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Insgesamt sind nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa damit derzeit fünf Raumschiffe an der ISS angeschlossen. Zu den nun fünf an der ISS angedockten Raumschiffen zählen neben "Dragon" der Nasa zufolge die Frachter "Cygnus" von Northrop Grumman und "Progress" aus russischer Herstellung sowie zwei russische Sojus zum Transport von Astronauten.