Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von Wohnbau-Albträumen bis bis zu Extraboni für Mitarbeiter - Diese Artikel waren besonders beliebt bei den "V+"-Leser:innen.

Harry und Larissa Aigner aus Meiningen erlebten den Wohnbau-Albtraum

Extrabonus für Mitarbeiter

„Jeder Cent ist jetzt wichtig“, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Pro-GE, Wolfgang Fritz, zur Möglichkeit, den Mitarbeitern einen Teuerungsbonus bis in Höhe von 3000 Euro steuerfrei auszubezahlen.

Lehrerin wollte Geld für Privat-OP

Bei einem Skiunfall in Zürs zog sich die 53-Jährige im Februar 2019 einen Oberschenkelhalsbruch zu. Die Patientin ließ sich im privaten Unfallsanatorium in Lech operieren und lag dort bis zu 7. Februar in der Sonderklasse. Die ihr dafür ausgestellte Honorarrechnung des Unfallsanatoriums betrug 13.100 Euro.