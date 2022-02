"Das habe ich keiner Partei zugetraut"

Peter Pilz bei "Vorarlberg LIVE" über Korruptionsvorwürfe, Chats und ÖVP.

Eine der zentralen Figuren in den ÖVP-Korruptionsskandalen ist untergetaucht, nämlich Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Ob er im dazugehörigen U-Ausschuss Auskunft geben wird ist unklar. Investor Siegfried Wolf will sich entschuldigen lassen. Kanzler Karl Nehammer hat hingegen bereits zugesagt. Fix dabei ist auch Peter Pilz. Der Ex-Grüne und „Zackzack“-Gründer soll besondere Einblicke in für die Untersuchung relevante Sachverhalte haben, wird die Einladung begründet.