"Das Gute hat keine Dramaturgie"

Erwin Wagenhofer sprach in "Vorarlberg LIVE" über seine neue Dokumentation "But Beautiful" und den Weg in die Zukunft.

Mit "But Beautiful" will Regisseur Erwin Wagenhofer aufzeigen, wie die Welt einen Schritt in Richtung Veränderung machen kann. "Wir wollten Leute zeigen, die der Zeit schon etwas voraus sind", erklärt er am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE". Exemplarisch dafür spricht er über Frauen in Indien, die keine Bildung genossen haben und jetzt lernen Solaranlagen zu bauen, um so ihrem Dorf helfen zu können.