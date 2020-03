Das große Geschäft mit dem Coronavirus

Weltweit steigt nicht nur die Zahl der Corona-Fälle weiter an, sondern auch die Angst der Bevölkerung vor einer möglichen Infektion. Einige Menschen machen sich diese Angst zu Eigen und wittern das große Geschäft.

Gewinner und Verlierer durch Virus

Manche nutzen die Gelegenheit und wollen in der Notsituation so viel Geld wie nur möglich machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Verlierer aufgrund des Coronavirus. Der Textilindustrie drohen beispielsweise Verluste in Milliardenhöhe. In China sind seit rund einem Monat die Textilfabriken und -läden geschlossen. Außerdem breitet sich das Virus nun auch in Italien, dem wichtigsten Exporteur von Bekleidung in Europa, aus.