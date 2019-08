Das große Duell der bisher Unbesiegten in Altach

Die Altach Juniors und Dornbirner SV stehen mit dem Maximum in der Tabelle der VN.at Eliteliga ganz oben

Favorit sein ist nicht immer leicht - Das große Duell der bisher UnbesiegtenALTACH. Mit dem Punktemaximum von sechs Punkten nach zwei Spieltagen stehen die Altach Juniors und der Dornbirner SV an der Tabellenspitze der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Beide Topklubs werden auch am Ende des Herbstdurchgang nach 18 Spieltagen ganz vorne in der Tabelle erwartet. Die Altach Juniors sind in den ersten beiden Partien auf fremden Platz mit acht bzw. sieben Kaderspielern aus der Profiabteilung angetreten und wussten zu überzeugen. Besonders Brian Mwila avancierte zum Altacher Matchwinner. Das neuformierte Team aus Haselstauden konnte dank den Neuerwerbungen ihre Qualität in der Mannschaft noch verbessern. Es ist auch das Duell der Torfabrik der VN.at Eliteliga Vorarlberg gegen die stabilste Abwehr der höchsten Leistungsstufe des Landes. Besonders ins Zeug legen werden sich die DSV-Akteure Kevin Fend (29) und Julian Erhart (27), welche früher drei bzw. vier Saisonen bei den Rheindörflern im Profikader gestanden sind. Die Haselstauder können Cordeiro Soares Junior (Sperre) bzw. die Langzeitverletzten Benjamin Kaufmann, Michael Gehrer und Julian Schelling nicht einsetzen. Altach Juniors haben die letzten vier Heimspiele nicht mehr gewinnen können.