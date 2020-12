Das große Duell der beiden Torjäger

Roberts Lipsbergs oder Jakob Stukel das ist die große Frage vor dem Derby EC Bregenzerwald und VEU Feldkirch

Gerade mal ein Punkt trennt den EC Bregenzerwald von der VEU Feldkirch im Vorfeld des erneuten Aufeinandertreffens der beiden Ländle Rivalen. Dieses steigt am Samstagabend um 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn. Der EC Bregenzerwald bietet zudem wieder einen Lieferservice an.

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der Montfortstädter und der Juurikkala Schützlinge in der laufenden Saison. Während der Return2Play Phase fuhren die beiden Teams gegen den Lokalrivalen jeweils einen deutlichen Heimsieg ein, Punkte gab es aufgrund des besseren Torverhältnisses damals nur für die VEU Feldkirch. Mittlerweile haben die Wälder in der Tabelle an die Lampert Truppe anschließen können, gerade mal ein Zähler Vorsprung haben Kapitän Dylan Stanley und seine Mannen. Interessant wird auch das direkte Duell der jeweiligen Topscorer. Bei der VEU sorgt Jakob Stukel für Furore, hält nach 12 Spielen bei 15 Toren und 13 Assists. Roberts Lipsbergs hat bisher 6 Alps Hockey League Partien bestritten und kommt dabei auf 14 Punkte.