Das große Duell der beiden besten Torschützen

Das Vorarlbergligaspiel zwischen Lochau und Höchst ist ein ganz besonderes.

Mit großer Spannung wird das Aufeinandertreffen des Dritten Lochau und Sechsten Höchst erwartet. Die Leiblachtaler sind saisonübergreifend schon zehn Meisterschaftsspiele unbesiegt. Lochau Keeper Sandro Eichhübl hat in sieben Partien nur fünf Gegentreffer kassiert. Das Duell der beiden Torjäger vom Vorjahr rückt aber in den Mittelpunkt: Höchst Goalgetter Julian Rupp traf in der abgelaufenen Meisterschaft 40 (!) Mal ins Schwarze, aber Lochau Topstürmer Stefan Maccani konnte 23 Mal über einen Torerfolg jubeln.