Das größte Hobby nun zum Beruf gemacht

Pferdeliebhaberin Bianca Rüscher aus Rankweil tourt mit Großvater und Sohn und einem Truck quer durch Europa

Unzählige Siege bei äußerst stark besetzten Turnieren in Holland, Italien Spanien und in Österreich stehen auf dem Habenkonto. Diese Saison war für Bianca Rüscher die mit Abstand Beste. Die Bronzemedaille bei den nationalen Titelkämpfen und Spitzenplatzierungen bei den Casino Grand Prix zählen ebenfalls in den letzten Jahren zu den sportlichen Highlights. Eine Teilnahme an einem GP Finale, Gold bei österreichischen Meisterschaften zu gewinnen, auf internationaler Ebene bis 150 Zentimeter auf dem obersten Treppchen zu stehen und Hamburg Derby für sich zu entscheiden sind die großen Ziele für die Zukunft. Für ein großer Traum aber sehr unwahrscheinlich gilt für Bianca Rüscher ein Start an einer Weltmeisterschaft oder Europameisterchaft im Springreiten. „Dafür braucht man die besten Pferde und die enormen Kosten sind nicht finanzierbar“. Seit mehr als einem Jahrzehnt kümmert sich Trainerin Alice Janout um die sportliche Weiterentwicklung der Rankweilerin. VN-TK