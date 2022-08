Das Gesellschaftliche mit Musik rückt in den Vordergrund

Die Rankweiler Sommerkirche stieß bei allen drei Events auf regen Zulauf.

RANKWEIL. Gemeinsam sich zu Treffen um zu Singen und vergnügliche Stunden im Smalltalk zu diskutieren und verbringen über den Alltag und vorherrschende Themen unter die Lupe nehmen lautet das Motto der Rankweiler Sommerkirche. Es wird schon zur Tradition um im Sommer zusammen mit Menschen aus der Marktgemeinde Rankweil miteinander zu sprechen und Musik machen. Im Vorjahr folgten schon viele Rankweiler um in Kennelbach, Bürserberg und in Dafins davon Gebrauch zu machen. In diesem Jahr gab es die Sommerkirche vor der eigenen Haustüre. Auf dem Vorplatz der St. Josef Kirche mit Leiter Karl Mathis und der Basilika mit der Führung von Ingrid Domig und im Jugendheim der Katholischen Jungschar unter der Leitung von Marianne Springer gab es unter reger Teilnahme die drei Musik-Nachmittage. „Wollen Menschen wieder näher zusammenbringen um sich auszutauschen und dabei das Gesellschaftliche in den Vordergrund rücken. Wir sind mit der Premiere zufrieden. Auch im nächsten Jahr gibt es dieses Event in ähnlicher Form, ist schon in Planung“, sagt Rankweil Pfarrer Walter Juen. Die zündende Idee der Rankweiler Sommerkirche haben die Ausschussmitglieder des Rankweiler Pfarrgemeinderat plus viele freiwillige Helfer ins Leben gerufen. „Müssen einfach auch etwas Neues probieren“, so Juen abschließend. Viele Rankweiler Bürger werden sich auch am traditionellen Pfarrfest am Sonntag 11. September ab 10 Uhr vor der St. Peter Kirche in Rankweil treffen.VN-TK