Das Geschwisterpaar: Seit fast einem Vierteljahrhundert verheiratet!

Die beiden landesweit bekannten Kabarettisten und das Geschwisterpaar Maria Neuschmid und Stefan Vögel wussten im ausverkauften Rankweiler Alten Kino im Stück für immer und ewig zu überzeugen.

Nach dem großartigen Erfolg vor exakt zwanzig Jahren mit dem Theaterstück Schaffa, schaffa, Hüsle baua treten die beiden Kabarettisten Maria Neuschmid und Stefan Vögel ist das Duo wieder gemeinsam auf der Bühne zu bewundern. Fünf der insgesamt Vorführungen im Rankweiler Alten Kino sind bereits ausverkauft. Nur für die zwei Zusatztermine am 26. Und 27. März im kulturträchtigen Veranstaltungssaal in der Nähe des Rankweiler Bahnhof sind noch Karten für das Stück Für immer und Ewig noch erhältlich. Die Lachmuskeln wurden im zweistündigen Nonstop-Programm mehr als nur strapaziert und am Ende erhielt das Geschwisterpaar aus Gurtis selbstverständlich viel Applaus und Standing ovations von den vollen Rängen. Das Rankweiler Alte Kino bietet die ideale Voraussetzungen und Räumlichkeiten für solch meisterliche Vorstellungen der landesweit bekannten Kabarettisten. Einmal mehr in ihrer schon langen Karriere als Schauspieler wussten Maria Neuschmid und Stefan Vögel in ihren Rollen zu überzeugen. Fast ein Vierteljahrhundert ist das Ehepaar Günther und Irene Batlogg schon verheiratet. Am Ende gab es natürlich wunderschöne Szenen der ewigen Liebe und Geborgenheit, gepaart mit viel Charme und Leidenschaft der beiden Künstler. „Ich kann euch nur wünschen, dass ihr auch so eine glückliche Ehe einmal habt wie wir“, so Irene Batlogg, alias Maria Neuschmid. Das Kabarettisten-Duo brachte den kommenden Ehepaaren die Realität einem gemeinsamen Lebensweg näher und glänzte in vielen Variationen. Roland Vith und seine Eltern Werner und Anni Vith vom Rankweiler Hof ließen sich das Kabarett im vollbesetzten Rankweiler Alten Kino nicht entgehen.VN-TK