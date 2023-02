Das Funkenwochenende steht vor der Tür

Bludenz. Das kommende Wochenende steht in Bludenz und Umgebung ganz im Zeichen der Funkentradition. Eine neue Tradition entsteht mit dem Funkenplatz der Bludenzer Funkenzunft in Brunnenfeld.

Auf Grund der zunehmend begrenzten Platzsituation im Bereich des bisherigen Funkenplatzes in der Schillerstraße, ist der Bludenzer Funken nach Brunnenfeld umgezogen. Die Stadtbuslinie 502 wird am Funkensonntag daher im Stundentakt fahren. Die letzte Abfahrt aus Brunnenfeld ist um 21.41 Uhr in Richtung Bludenz Bahnhof. So kommen die Besucher*innen unbeschwert zur Veranstaltung und sicher wieder nach Hause.