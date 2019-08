Das Festspielwetter zum Rigoletto-Finale

Die letzte Rigoletto-Vorstellung am Sonntag könnte ins Wasser fallen. Das Wetterradar zeigt einen Schauer, der etwa um 22 Uhr Bregenz streift. Tiefstwerte: 14 bis 18 Grad.

Prognose für morgen Montag

Wechselnd bis oft stark bewölkt mit etwas Sonne dazwischen. Schon in den Morgenstunden breiten sich vom Bodensee her Schauer und eingelagerte Gewitter auf ganz Vorarlberg aus. Nach einer trockenen Phase kommt es am Nachmittag noch einmal zu dem einen oder anderen gewittrigen Schauer. Es wird merklich weniger warm. Tiefstwerte: 14 bis 18 Grad, Höchstwerte: 19 bis 23 Grad.