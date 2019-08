Das Festspielwetter für Donnerstag

Es ist wechselnd bewölkt, sollte am Bodensee jedoch trocken bleiben. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad.

Prognose für Freitag

Am Freitag geht sich vor allem vormittags einiger Sonnenschein aus, auch wenn schon Wolken mit dabei sind. Erste Schauerzellen sind schon vor Mittag nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag und abends ist es oft stark bewölkt und es ist in vielen Regionen mit Regenschauern und teils auch mit Gewittern zu rechnen. Teilweise trocken bleibt es vom Rheintal über den Bodensee bis zum Vorderen Bregenzerwald und hier sind auch noch nennenswerte Sonnenfenster dabei. Es wird mäßig warm, aber leicht schwül. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad, Höchstwerte: 19 bis 24 Grad.