Das ewige Duell um die Nummer eins im Rollhockey in Vorarlberg

Mit Spannung erwartet wird am Samstagabend das ewig junge Derby in der Wolfurter Hockeyarena zwischen dem heimischen RHC und dem Ländle-Kontrahenten aus Dornbirn im Rahmen der Nationalliga A.

Die Messestädter agieren aktuell im Höhenflug und haben sich nach dem deutlichen 6:2 Sieg gegen den Tabellenführer aus Uttigen auch eine moralische Extramotivation eingepackt. Bei den Hofsteigern ist die Niederlage in Diessbach abgehakt, das Erreichen der Play-off weiterhin das erklärte Ziel. Dazu braucht es gegen die Messestädter einen Erfolg, denn der Sieger dieses Duells hat das ersehnte Ticket in der Tasche. Beide Vorarlberger Teams rangieren derzeit auf dem 3. und 4. Platz, von den dahinter liegenden Mannschaften strahlt Thunerstern und Biasca noch etwas Gefahr aus. Sich von allen Sorgen entledigen ist das Ziel in beiden Lagern, alleine deshalb ist dieses Derby eines mit entsprechendem Charakter.