Das erwartet sich Christine Scheyer von Olympia

Skirennläuferin Christine Scheyer sprach in "Vorarlberg LIVE" über ihre Olympia-Erwartungen.

„Das ist etwas ganz anderes, als ich es bisher erlebt habe.“ Die Olympia-Premiere in Peking bezeichnet Christine Scheyer als „ganz speziell und eine coole Erfahrung“, so die Götznerin bei Vorarlberg LIVE mit Chefredakteur Gerold Riedmann. Im olympischen Dorf sei sie zusammen mit Ländle-Kollegin Ariane Rädler in einem Appartement mit zwei Zimmern untergebracht.