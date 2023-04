Das erste österreichische Werk von Blum, das nicht in Vorarlberg geplant wird

Beschlägehersteller Blum, der bislang sämtliche Werke in Österreich im Bundesland Vorarlberg errichtet hat, plant erstmals in seiner Geschichte den Bau eines neuen Produktionswerkes in Innerösterreich.

Es ist eine Premiere in der Firmengeschichte: Im Blum-Headquarter in Höchst werden Pläne für ein neues Produktionswerk in Innerösterreich geschmiedet.

self all Open preferences.



Die Blum Group ist natürlich global aktiv, aber in Österreich haben sich bisher alle Werke in Vorarlberg befunden. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, plant die Blum Group nun erstmals ein Werk in Innerösterreich und das wurde auf wpa-Anfrage auch von CEO Philipp Blum bestätigt.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.