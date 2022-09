Das Ereignis des Jahres: Diese Promis kommen zur Beisetzung

Es ist die bisher wohl größte und wichtigste Veranstaltung des Jahrtausends: Die Beisetzung von Queen Elizabeth II. in London. Diese Gäste werden erwartet.

Der Ablauf ist streng durchgeplant, die Sicherheitsvorkehrungen enorm: Wenn Königin Elizabeth II. von Großbritannien am Montag um 11 Uhr beigesetzt wird, schaut die ganze Welt auf London. Zu dem großen Gottesdienst in der Westminster Abbey werden gekrönte Häupter und Staatschefs aus der ganzen Welt erwartet.

Britische Königsfamilie - samt Skandal-Mitgliedern

Auch aus anderen Ländern werden Monarchen erwartet: So reisen etwa die Könige und Königinnen von Schweden, den Niederlanden, Norwegen oder Dänemark an, sogar der König der Maori reist nach London. Auffallend: Aus Spanien kommt nicht nur der amtierende König Felipe, sondern auch sein un Ungnade gefallener Vater Juan Carlos, der in Dubai in Exil lebt.