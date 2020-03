Das Ende einer langen Negativserie

Heimische Akademie Unter-18-Mannschaft wieder auf der Erfolgsspur

Licht und Schatten zum Frühjahrsauftakt der drei heimischen Akademie Mannschaften. Im Westderby auswärts in Tirol gab es einen Sieg und zwei bittere Niederlagen. Nach neun Niederlagen in Folge kehrt die Unter-18-Mannschaft von Trainer Heinz Fuchsbichler auf die Erfolgsstraße zurück. Gegen die Tiroler, die mit einigen Jungprofis von Wacker Innsbruck und WSG Wattens angetreten waren, gab es einen verdienten 2:1-Auswärtssieg. Der Hohenemer Alejandro Dominguez Mora und der FC Dornbirn Spieler Marcel Krnjic sorgten für eine 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer der Tiroler kam zu spät. Die U-18-Mannschaft des Landes bleibt Vorletzter. Zweimal geführt und dies trotz Unterzahl da Philipp Gaßner aus Frastanz wegen Foulspiel kurz vor der Pause ausgeschlossen wurde, verloren die Unter-16-Jährigen mit Coach Walter Bitriol völlig unnötig mit 2:4. Der Feldkircher Luca Maximilian Wieser und Erkin Yalcin aus Lochau schossen die beiden Treffer, das war aber für ein Punktgewinn zuwenig. Auch die U-16-Truppe liegt an der vorletzten Stelle. Die jüngsten Talente des Landes blamierten sich gegen das Schlusslicht Tirol und verloren mit 0:3. Dabei ließen die Mannen von Coach Helmut Hafner eine Vielzahl an Hochkarätern aus, die Tiroler präsentierten sich mit dem besten Akteur und Torschützen Stefan Kordic sehr effizient.