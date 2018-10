Das Ende einer langen Erfolgsserie

Mit einem 2:0 Heimsieg der Thüringer gegen SC Hatlerdorf endete das Spitzenspiel in der 1. Landesklasse.

Der Gastgeber spielte von Anfang an aggressiv und ließ den Hatlern wenig Platz für Aktionen. Die Dornbirner brachten sich auch oft selbst in Schwierigkeiten und konzentrierten sich teilweise mehr auf Entscheidungen des Schiedsrichters, als auf ihr Spiel. So war es dann in der 23. Spielminute Tolga Saf, der nach einem Freistoß von der Seite völlig allein stehend einköpfte. Vom Tabellenführer kam in der ersten Hälfte wenig. In der 43. Minute sah aber der Thüringer Mittelfeldspieler Markus Müller nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.