Das Eisbaden ist die neue Attraktion am Paspelssee

Viele Menschen gehen trotz winterlichen Temperaturen jetzt dem Badespaß nach.

RANKWEIL/MÄDER. Das Naherholungsgebiet Paspels in Rankweil/Brederis hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt für das Freizeitvergnügen in allen Altersstufen entpuppt. Normalerweise pilgern Jahr für Jahr in den Monaten April bis September tausende Menschen aus dem In- und Ausland an den Paspelssee um den Badespaß zu genießen. Jetzt gibt es im Paspelssee eine neue Attraktion. Einige Menschen haben die Liebe zum Eisbaden oder Winterbaden im freien Gewässer entdeckt und erfreut sich einer neuen Beliebtheit. Das Ehepaar Katharina und Tomasz Najberg aus Mäder besucht wöchentlich zweimal den Paspelssee in Brederis und genießt die Ruhe und Erholung. In ihrer Heimat Polen hat das Eisbaden schon jahrzehntelang Tradition. Nur fünf Minuten ist das Ehepaar zum Eisbaden im Wasser. „Es ist einfach wunderschön hier. Die angrenzenden Berge zur Schweiz, das saubere Wasser und sehr gesund für den Körper. Es regt das Immunsystem an und in der freien Natur ein Traum. Das Wasser ist nicht zu kalt, nur für einen Moment, alles lässt sich durchführen. Im Sommer sind uns dann viel zu viele Leute. Jetzt macht es so richtig Spaß“, sagt Katharina Najberg. Nicht nur im Bresner Paspelssee auch am Alten Rhein sind Katharina und Tomasz Najberg in den Wintermonaten im Wasser anzutreffen. Es kommen derzeit aber noch viel mehr Menschen in Brederis zum Eisbaden, das zeigt die tägliche Kontrolle vor Ort. Die Wassertemperatur in freien Gewässern von Nahe der Null-Grad Grenze ist für das Eisbaden optimal. Besonders in Osteuropa gibt es ganz populäre Winterschwimm-Veranstaltungen, wo dann tausende Freizeitsportler teilnehmen.VN-TK