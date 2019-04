Das Dutzend zum Abschied von Pizunski vollmachen

Zu einem reinen Wolfurter Finale kommt es am kommenden Samstag im Vorarlberger Volleyball Cup.

Zu einem reinen Wolfurter Finale kommt es am kommenden Samstag im Vorarlberger Cup. Dabei trifft das Bundesliga Team auf den aktuellen Landesliga Champion. Die Rollen dürften klar verteilt sein; das Bundesligateam ist Favorit.

Klar ist aber bereits, daß der Raiffeisen VC Wolfurt bei den Herren den Cuptitel bereits zum 12.Mal in Serie bzw. 21. Mal in der Vereinsgeschichte in der Tasche hat.