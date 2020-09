Das Dutzend wurde voll gemacht

Nur zwei Tage nach dem 6:2-Erfolg in Rankweil präsentierte sich die U-19 Mädchen Spielgemeinschaft Bregenz/FC Dornbirn in Kennelbach abermals in Torlaune.

Das Team von Urs Mathis und Pierce Lange schossen Kennelbach mit 12:0 vom eigenen Platz. Dabei gelang Vera Isik, Vanessa Horvat, Lara Rosa Mager, Esra Sahin und Angelina Planas ein Doppelpack. Weitere Torschützen waren Lorena Bodemann und Sophie Winkler. Isik und Co. bleiben natürlich auf dem ersten Tabellenplatz. TK

Nachwuchs: U19-Mädchen Future League 2020/2021: SPG Bregenz/FC Dornbirn: Trainer: Urs Mathis/Pierce Lange

2. Spieltag: Dienstag, 15. September, 17.30 Uhr: FC Kennelbach – SPG Bregenz/FC Dornbirn 0:12 (0:5), Torfolge: 12. 0:1 Esra Sahin, 16. 0:2 Vera Isik, 19. 0:3 Vanessa Horvat, 22. 0:4 Vera Isik, 36. 0:5 Sophie Winkler, 54. 0:6 Lorena Bodemann, 56. 0:7 Angelina Planas, 62. 0:8 Vanessa Horvat, 66. 0:9 Esra Sahin, 71. 0:10 Lara Rosa Mager, 77. 0:11 Angelina Planas, 78. 0:12 Lara Rosa Mager: FC Mohren Dornbirn: Bodemann,; Uweidat, Nachbaur, Horvat, Mager, Vith, Sahin, Planas, Isik; Skarlatos, Winkler, Paulitsch, Tanrikulu

3. Spieltag: Sonntag, 20. September, 17 Uhr: SPG Bregenz/FC Dornbirn – SPG Bregenzerwald (Bregenz Neuamerika)

Bereits gespielt: 1.Spieltag: Sonntag, 13. September, 13.15 Uhr: RW Rankweil – SPG Bregenz/FC Dornbirn 2:6 (2:4), Torfolge: 4. 0:1 Lara Rosa Mager, 7. 0:2 Lara Rosa Mager, 17. 0:3 Vanessa Horvat, 18. 1:3 Charlotte Ploner, 23. 2:3 Eda Aydin, 24. 2:4 Leonie Vith, 52. 2:5 Vera Isik, 71. 2:6 Vanessa Horvat: SPG Bregenz/Dornbirn: Bodemann; Sahin, Mager, Vith, Isik, Uweidat, Planas, Nachbaur, Horvat; Paulitsch, Felder, Schneider, Skarlatos, Winkler;