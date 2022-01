Das Duell der zwei stärksten Teams in der 2. Bundesliga

Tabellenführer VC Wolfurt trifft im Spitzenspiel auf den Verfolger Bisamberg.

Ein wahrer Leckerbissen erwartet die Volleyballfans am kommenden Samstag: Der Tabellenführer fordert die bisher ungeschlagenen Bisamberger heraus!



Das Wolfurter Team spielt in absoluter Hochform und hat bisher alle VCW-Vereinsrekorde im Herrenvolleyball in andere Sphären verschoben: die meisten Siege/Saison, die meisten Punkte, die meisten Sätze gewonnen, die wenigsten Sätze abgegeben, die längste Siegesserie, 3 Spieler in den Top 14 der Scorerliste (Jalowietzky Nr 2, Reiter Nr 13, Schaugg Nr 14 – s. Screenshot unten),…



Aber auch die Niederösterreicher sind natürlich in Hochform – wie geschrieben, haben sie noch kein Spiel abgegeben.

Es treffen somit zwei Mannschaften aufeinander die volleyballtechnisch, aber auch mental voll auf der Höhe sind. Nuancen werden entscheidend sein. Favoriten gibt es keinen.

Vielleicht haben die „Wölfe“ psychologisch einen kleinen Vorteil, denn einerseits wurde das Hinspiel auswärts nur knapp 2:3 verloren und andererseits sind Reiter und Schaugg wieder dabei (fehlten gegen St. Pölten am vergangenen Samstag). Junge Spieler wie Elias Enz, der sich in St. Pölten bewährte, drängen in das Team. Eine komfortable Situation also für Spielertrainer Vonach, der aus dem vollen Kader schöpfen kann und somit einige taktischen Möglichkeiten hat, in knappen Situationen das Spiel zu beeinflussen.



Es ist also alles angerichtet für ein tolles Spiel!



Für die Weinviertler stehen nun die Wochen der Bewährung an. In den sechs verbleibenden Spielen des Grunddurchgangs, müssen sie gleich 5x auswärts antreten.