Das Duell der beiden Letzten im Messestadion Dornbirn

Nach den Siegen gegen den KAC und Salzburg müssen die Bulldogs gegen Schlusslicht Linz ran.

Di, 01.02.2022, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – Black Wings Linz

Referees: NIKOLIC M., RUETZ, Martin, Sparer

Die Dornbirn Bulldogs und die Steinbach Black Wings Linz tragen ihr vorletztes Duell gegeneinander aus. Für beide Teams liegt das Erreichen der Pre-Playoffs wohl außer Reichweite. Die Vorarlberger rangieren auf Rang zwölf, die Oberösterreicher an 13. Stelle. Die bisherigen Konfrontationen waren spannend, wurden nach Comebacks jeweils von den Auswärtsteams in Overtime (DEC) und Shootout (BWL) gewonnen. Während Linz seit seinem Sieg in Ländle – im Messestadion sind die Black Wings seit drei Spielen ungeschlagen – in vier Spielen keinen Punkt mehr holte und am Sonntag dezimiert gar ein 3:0 aus der Hand gab, zeigte sich Dornbirn zuletzt mit Erfolgen über Klagenfurt und Salzburg stark. Jüngst gegen die „Red Bulls“ überragte Colton Beck, der alle drei Tore erzielte. In 13 seiner letzten 15 Spiele verbuchte der Kandier zumindest einen Scorerpunkt. Jakob Mitsch sollte bei Linz wieder auflaufen, ein Einsatz des zuletzt erkrankten Will Pelletier ist noch nicht gesichert.