„Das Dorf als wohltuender Begegnungsort“

Bei den Land|Gesprächen in Hittisau stand das Zusammenleben im Dorf im Fokus.

Mit „Heascht scho ghört?“ sorgte Kabarettistin Gabi Fleisch für einen heiter-kritischen Einstieg in das Thema. In seiner Begrüßung hob Bürgermeister Gerhard Beer hervor, nicht zwischen Einheimischen und Zweiheimischen zu differenzieren sondern wieder mehr die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Für Dr. Erika Geser-Engleitner von der Fachhochschule Vorarlberg gilt es, verstärkt die soziale Dorfentwicklung zu fördern. Die Einbindung und Aktivierung der Dorfbevölkerung sei ein weiterer wichtiger Baustein, aber auch die Schaffung von regionalen Verbünden zur Daseinsvorsorge. „Das Wir-Gefühl sollte für möglichst die ganze Bevölkerung gelten und Dörfer wohltuende Begegnungsorte bleiben oder werden“, so die Sozialforscherin.