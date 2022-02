Das Ding rocken! Alpine Rennen starten mit Abfahrts-Show

Bei den Olympischen Winterspielen kämpfen heute die alpinen Ski-Herren um Abfahrtsgold.

Nach dem Triumph 2014 in Sotschi durch Matthias Mayer sind Österreichs Abfahrer 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang empfindlich geschlagen worden, Vincent Kriechmayr war als Bester Siebenter. Am Sonntag in Yanqing (04.00 Uhr MEZ) werfen die ÖSV-Alpinen ihre volle Power in das Auftaktrennen. Auf der für allen neuen Strecke "Rock" haben auch Außenseiter eine Chance, der Tenor der Elite ist aber immer der gleiche: Am Ende werden sich die Besten durchsetzen.