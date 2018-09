Das Derby begann für die Wälder erst im 2. Drittel

Nach verpatzten 20 Minuten lief der EC Bregenzerwald in Feldkirch einem 4:0 Rückstand hinterher, den die Juurikkala Schützlinge bis zum Schluss nicht mehr einholen konnten.

Mit 6:3 musste man sich einer abgebrühten VEU geschlagen geben.

Trotz oder gerade wegen der warmen Temperaturen präsentieren sich die Teams und Fans heiß auf das erste Vorarlberger Derby der dritten Alps Hockey League Saison. Die VEU erwischte nach dem abgesagten Spiel am Samstag einen Traumstart und führte nach gut vier Minuten bereits mit 2:0. Kyllönen erwies sich wieder einmal als Spezialist wenn es um Tore gegen den EC Bregenzerwald geht und erzielte den ersten Treffer für die Montfortstädter. (3.) 37 Sekunden später schrieb Soudek nach einem misslungenen Querpass der Gäste vor dem eigenen Gehäuse an. (4.) Die Wälder ließen ihr erstes Powerplay ungenutzt, dafür erhöhte Neuzugang Jennes den Zwischenstand gar auf 3:0. Soudek behielt im Breakaway die Übersicht, passte dem Villacher ideal in den Lauf, dieser musste nur noch abdrücken. (10.) Feldkirch nutzte den tiefsitzenden Schock weiterhin nach Belieben und überwanden Stroj auch in Überzahl. Birnstill staubte aus kurzer Distanz einen Rückpraller von der Bande ab, womit das 4:0 auf der Uhr aufleuchtete. (16.)

Auch wenn sich die Wälder nach der Eisreinigung deutlich besser präsentierten, ging ebenso der nächste Treffer auf Konto der VEU. Ein heranstürmender Spieler wurde vor Stroj unsanft zu Fall gebracht, Soudek ließ beim anschließenden Strafschuss nichts anbrennen. (26.) Die Antwort lieferte dann Simeon Schwinger 27 Sekunden später mit dem 5:1. Doch auch Samardzic auf Seiten der Hausherren fackelte nicht lange und stellte im selben Abschnitt den alten Abstand wieder her. (33.)

Im Schlussdrittel kam es nochmal zu einem Aufbäumen der Gäste. Mit je einem Feldspieler weniger fand Maximilian Hohenegg genug Platz um den Puck nach wunderschönem Zuspiel von Christian Ban in den Kasten von Caffi unterzubringen. (45.) Auch Dominic Haberl trug sich in die Torschützenliste ein, nutzte dabei den vielen Verkehr vor dem gegnerischen Gehäuse um das Hartgummi über die Linie zu schieben. (53.) Aleksi Järvinen blieb der Jubel im Anschluss verwehrt. Der Schuss des Finnen kam aus zu spitzem Winkel. (56.) Markus Juurikkala nahm bereits vier Minuten vor dem regulären Ende Stroj vom Eis und ersetzte ihn mit einem Feldspieler. Die Wälder bissen sich im Angriffsdrittel fest, doch ein weiterer Treffer blieb auf beiden Seiten aus. “Wir haben im ersten Drittel nicht so gespielt wie wir es könnten und Feldkirch hat das eiskalt ausgenutzt. Wir werden verlieren, wir werden gewinnen. Das Wichtigste ist, dass wir nie aufgeben und das hat die Mannschaft im letzten Abschnitt gezeigt.”, resümierte Juurikkala nach dem Spiel.

VEU Feldkirch vs. EC Bregenzerwald 6:3 (4:0 2:1 0:2)