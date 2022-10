Das Bullen-Starensemble soll beim SCR Altach verlieren

Die Rheindörfler wollen gegen den Spitzenreiter FC Salzburg positiv überraschen.

Das Match im Ticker: SCR Altach vs FC RB Salzburg

Atdhe Nuhiu erzielte fünf Tore in dieser Saison in der Bundesliga – so viele wie in der gesamten Vorsaison. Vier Tore erzielte er per Kopf – damit stellte er den Bestwert der Vorsaison von Giacomo Vrioni bereits ein. Ausgenommen Altach erzielte nur der SK Austria Klagenfurt als Team in dieser BL-Saison so viele Kopfballtore wie Nuhiu.